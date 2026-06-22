Rouen

Studio des petits gourmands

Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:00:00

fin : 2026-10-11 15:30:00

Date(s) :

2026-10-11

En clôture de Rouen à Table ! les familles sont conviées à un après-midi gourmand autour d’ateliers de pâtisseries et douceurs sucrées pour petits et grands, sur la Place de la Cathédrale le dimanche 11 octobre.

Points clés

Lieu exceptionnel place de la cathédrale, sous chapiteau

Ateliers pour enfants

Une après-midi délicieuse et conviviale

En famille

Atelier toppings

Les enfants sont invités à se joindre à nous en famille, pour un après-midi appétissant et animé, où le plaisir et la créativité seront à l’honneur.

Goûter gourmand

La Galette du Val de Seine apportera sa touche artisanale avec des crêpes et galettes fraîches, réalisées avec des ingrédients locaux de qualité, accompagnées des confitures Nicolas Le Meur et de jus de fruits Le Clos Des Citots.

Les cafés d’Anne Caron, Meilleure Ouvrière de France torréfactrice 2023, vous garderont bien au chaud !

Les parents dégusteront également des pâtisseries de Gill.

Ma Boulangerie grâce à une sélection minutieuse de matières premières, incluant des farines biologiques, des chocolats grands crus, ainsi que des œufs de plein air… Christophe Cressent est honoré du titre de Meilleur Ouvrier de France et vous invite à savourez ses savoureux cakes et financiers.

Lieu place de la Cathédrale, sous le chapiteau

Horaires de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30

Inclus pâtisseries, jus de fruits, chocolat, café, crêpes, thé, atelier

Cet évènement étant dédié aux enfants, toute réservation doit comporter au minimum 1 place enfant pour 1 place adulte .

Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Studio des petits gourmands

L’événement Studio des petits gourmands Rouen a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Rouen tourisme