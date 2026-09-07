Studio Gouiffès, dans les pas du photographe de Ty Kodak, Archives départementales, Quimper

Informations pratiques

Studio Gouiffès, dans les pas du photographe de Ty Kodak Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales Finistère

Accès libre, sans inscription

Rdv. 5 Allée Henri-Bourde-de-la-Rogerie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite Guidée

Samedi / 14h, 15h, 16h et 17h

Des plus anciens clichés conservés aux archives jusqu’aux politiques récentes de numérisation et de mise en ligne, l’équipe vous dévoile l’étendue des fonds photographiques, de la photographie d’identité, à l’album familial, en passant par les cartes postales ou la photographie documentaire

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14h-18h

Le service des archives conserve de nombreux fonds photographiques mais aussi des fonds de photographes, à l’image de celui d’Albert Gouiffès, ce photographe quimpérois qui racheta dans les années 1950 l’atelier de la famille Villard pour y installer son studio. L’exposition présente à la fois l’homme, l’œuvre et le bâtiment emblématique Ty Kodak. Une promenade photographique dans les rues d’un Quimper que l’on connaît déjà mais qui n’existe plus en tant que tel.

Bon à savoir ! Un livret jeu permet de découvrir l’exposition en famille

Archives départementales 5 Allée Henri Bourde de la Rogerie, 29000 Quimper, France Quimper 29000 Finistère Bretagne +33298959191 http://www.archives-finistere.fr

Exposition et visite guidée

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