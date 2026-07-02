Studio Photo, Bibliothèque de Saint-Marcel, Saint-Marcel

Informations pratiques

Studio Photo 28 et 29 novembre Bibliothèque de Saint-Marcel Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T14:00:00+01:00 – 2026-11-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T14:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:00:00+01:00

La photographie de famille ou entre amis dans un studio photographique professionnel est un rite et temps de partage qui s’est éteint dans nos pratiques. Pourtant ces photographies rassembleuses sont précieuses et recherchées.

Enzo Lucia, propose un studio photo unique utilisant un procédé photographique ancien, le ferrotype. Venez découvrir son savoir-faire artisanal et repartez avec une photographie sur métal, comme au dix-neuvième siècle.

Originaire de Chalon-sur-Saône, berceau de la photographie, Enzo Lucia est un photographe contemporain spécialisé dans les procédés photographiques anciens. Maître du collodion humide, il crée des portraits d’une beauté singulière, empreints d’une esthétique intemporelle,

–> D’autres studios photo sur le territoire chalonnais, ou dans les communes du Grand Chalon, seront proposés au fil des mois du Bicentenaire de la Photographie. Retrouvez les dates sur cet agenda ou sur le site internet du musée Nicéphore Niépce.

Bibliothèque de Saint-Marcel 10 rue du 11 novembre 1918, 71380 Saint-Marcel Saint-Marcel 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 42 70 70 https://saintmarcel.bibenligne.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 42 70 70 »}]

La photographie de famille ou entre amis dans un studio photographique professionnel est un rite et temps de partage qui s’est éteint dans nos pratiques. Pourtant ces photographies rassembleuses sont…

Anonyme, studio photographique © Coll. Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône