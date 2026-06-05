Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

STUDIO VUE SUR MORT Sète

STUDIO VUE SUR MORT Sète dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : 223 rue Pasteur Benoît

Ville : 34200 Sète

Département : Hérault

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : 8 8 8

Sète

STUDIO VUE SUR MORT

223 rue Pasteur Benoît Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Paris. Sa grisaille. Métro-boulot-dodo. La cherté de la vie…Divorce, licenciement, burn-out. Au bout du rouleau, Philippe descend à Sète, sa ville natale dans le Sud de la France. Pour sa dernière demeure…Son arrivée et son dernier projet vont troubler la sérénité de ce toit tranquille où marchent les colombes , le célèbre cimetière marin cher au poète Paul Valéry. Une ode à la vie, à la mort et à l’amor retrouvé aussi peut-être. Parce qu’on ne sait jamais avec la vie et avec la mort…   .

223 rue Pasteur Benoît Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 26 39 73 01  ludomat34@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement STUDIO VUE SUR MORT Sète a été mis à jour le 2026-06-02 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE

À voir aussi à Sète (Hérault)