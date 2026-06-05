Sète

STUDIO VUE SUR MORT

223 rue Pasteur Benoît Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Paris. Sa grisaille. Métro-boulot-dodo. La cherté de la vie…Divorce, licenciement, burn-out. Au bout du rouleau, Philippe descend à Sète, sa ville natale dans le Sud de la France. Pour sa dernière demeure…Son arrivée et son dernier projet vont troubler la sérénité de ce toit tranquille où marchent les colombes , le célèbre cimetière marin cher au poète Paul Valéry. Une ode à la vie, à la mort et à l’amor retrouvé aussi peut-être. Parce qu’on ne sait jamais avec la vie et avec la mort… .

223 rue Pasteur Benoît Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 26 39 73 01 ludomat34@hotmail.fr

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L’événement STUDIO VUE SUR MORT Sète a été mis à jour le 2026-06-02 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE