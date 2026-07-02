Studios photo au cœur des monuments historiques d’Arles, Hôtel de Ville, Arles

Informations pratiques

Studios photo au cœur des monuments historiques d’Arles 19 septembre – 18 octobre Hôtel de Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Un studio photo, gratuit, pour prendre la pause dans un décorum patrimonial :

au Théâtre antique, lors des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026,

aux Alyscamps, lors de de l’événement « Les Monument’Arles », les 17-18 octobre 2026,

dans les quartiers et villages, au cours de l’année 2026/2027 (lieux et dates à préciser).

Horaires d’ouverture du monument : https://arles.fr/decouvrir/le-patrimoine/

Programme disponible à l’Hôtel de Ville et à l’Office de tourisme.

Contact : bicentenaire.photographie@ville-arles.fr

Lien internet : https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie

Hôtel de Ville Place de la République 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://arles.fr/decouvrir/le-patrimoine/ »}, {« link »: « mailto:bicentenaire.photographie@ville-arles.fr »}, {« link »: « https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie »}]

Différents studios de photographe seront proposés dans des monuments historiques lors des Journées européennes du patrimoine (les 19 et 20 septembre 2026 et 18 et 19 septembre 2027) de l’événement se…

©Carte postale non datée, collection d’un Arlésien