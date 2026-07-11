Informations pratiques

Béziers

SUAVE QUARTET

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-29

fin : 2027-05-29

Date(s) :

2027-05-29

Un voyage musical entre samba, bossa nova et jazz, porté par quatre musiciens à l’élégance et à la complicité remarquables.

Suave Quartet est un ensemble qui explore les sonorités latines et méditerranéennes à travers un répertoire mêlant samba, bossa nova et jazz. Grâce à des arrangements raffinés, les musiciens revisitent les grands classiques brésiliens, ainsi que des chansons emblématiques du répertoire italien et français. Entre douceur et énergie, les quatre interprètes mettent leur complicité musicale et leur virtuosité au service d’une interprétation sensible, célébrant avec élégance la richesse et la diversité des musiques du monde. .

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : SUAVE QUARTET

A musical journey through samba, bossa nova, and jazz, brought to life by four musicians of remarkable elegance and chemistry.

L’événement SUAVE QUARTET Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34