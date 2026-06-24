Limoges

Sub-Marine Festival Éclats d’Émail 2026

1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 16:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Biberonnées dans la périphérie de Limoges avec leurs Parents britanniques, elles résident aujourd’hui à Liverpool. Ces sœurs ont eu l’habitude de travailler ensemble en baignant dans un environnement musical depuis l’enfance, un brassage de cultures franco-britannique riche et subtil.

Ce duo est composé de Jaiden Hawkins-Dove, chanteuse et guitariste, et Lilly Hawkins-Dove, multi-instrumentiste et productrice, et nous propose un mélange de styles, du folk à la bossa nova en passant par des influences trip hop typiques des années 90. Elles visent un son hypnotique et cherchent à provoquer un sentiment envoûtant chez le spectateur.

Entrée libre dans la mesure des places disponibles. .

1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sub-Marine Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Sub-Marine Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Limoges Métropole