Sub-Marine Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges
Sub-Marine Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges samedi 21 novembre 2026.
Limoges
Sub-Marine Festival Éclats d’Émail 2026
1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 16:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Biberonnées dans la périphérie de Limoges avec leurs Parents britanniques, elles résident aujourd’hui à Liverpool. Ces sœurs ont eu l’habitude de travailler ensemble en baignant dans un environnement musical depuis l’enfance, un brassage de cultures franco-britannique riche et subtil.
Ce duo est composé de Jaiden Hawkins-Dove, chanteuse et guitariste, et Lilly Hawkins-Dove, multi-instrumentiste et productrice, et nous propose un mélange de styles, du folk à la bossa nova en passant par des influences trip hop typiques des années 90. Elles visent un son hypnotique et cherchent à provoquer un sentiment envoûtant chez le spectateur.
Entrée libre dans la mesure des places disponibles. .
1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com
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English : Sub-Marine Festival Éclats d’Émail 2026
L’événement Sub-Marine Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Limoges Métropole
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