Roubaix

Sublime Tour Luther & Rounhaa

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 20:00:00

fin : 2026-10-29 23:00:00

Date(s) :

2026-10-29 2026-10-30

**DOUZE VILLES. DEUX JOURS. DEUX CONCERTS. UN CLUB**

**Luther **

Deuxième signature du label SUBLIME, Luther dévoile GARÇON en 2022, un EP saisissant de maturité et technicité. En portant un regard froid et référencé sur son environnement, qu’il distille dans des séquences introspectives et intimes sur sa vie de jeune adulte, Luther est érigé comme le rappeur prodige de sa génération. Il continue son ascension en 2023 avec une série de collaborations ainsi que la sortie remarquée du 3 titres AMI, qui continue de dessiner les contours d’une âme torturée par sa conscience mais déterminée à la maîtriser dans des relents d’egotrip.

Luther sort en mars dernier EXIT, un projet qui vient refléter le chemin bousculé et sincère d’un jeune en quête de sens, dans une nouvelle période de sa vie marquée par son succès, suscitant remises en question et désillusions. S’affranchissant progressivement des codes du rap, les productions se veulent plus pop et électroniques qu’auparavant, et les mélodies gagnent en intensité. Luther livre des textes crus et sincères avec une plume plus maîtrisée que jamais. Après 2 Trianon et 12 dates au printemps 2024 ayant affiché complet en seulement quelques heures suivis d’une dizaine de festivals, Luther poursuit sa tournée à l’automne.

**Rounhaa **

Première signature du label Sublime, Rounhaa a su affirmer un ADN artistique électrisant au travers de MÖBIUS (2022). Dans son nouveau projet JAAFAR sorti en début d’année, il se montre plus intime et personnel que jamais et se recentre sur son monde articulé autour de sa famille, sa religion et l’amour. Porté par des productions qui s’illuminent et s’assombrissent au fil d’une narration maîtrisée, Rounhaa s’incarne en personnage tantôt sentimental, tantôt bestial. Cette binarité donne lieu à une mise en scène unique, présentée lors d’une première tournée complète au printemps, qui s’est soldée par un Olympia. Après une dizaine de festivals cet été, Rounhaa prolongera sa tournée à l’automne dans de nouvelles villes.

**DOUZE VILLES. DEUX JOURS. DEUX CONCERTS. UN CLUB**

**Luther **

Deuxième signature du label SUBLIME, Luther dévoile GARÇON en 2022, un EP saisissant de maturité et technicité. En portant un regard froid et référencé sur son environnement, qu’il distille dans des séquences introspectives et intimes sur sa vie de jeune adulte, Luther est érigé comme le rappeur prodige de sa génération. Il continue son ascension en 2023 avec une série de collaborations ainsi que la sortie remarquée du 3 titres AMI, qui continue de dessiner les contours d’une âme torturée par sa conscience mais déterminée à la maîtriser dans des relents d’egotrip.

Luther sort en mars dernier EXIT, un projet qui vient refléter le chemin bousculé et sincère d’un jeune en quête de sens, dans une nouvelle période de sa vie marquée par son succès, suscitant remises en question et désillusions. S’affranchissant progressivement des codes du rap, les productions se veulent plus pop et électroniques qu’auparavant, et les mélodies gagnent en intensité. Luther livre des textes crus et sincères avec une plume plus maîtrisée que jamais. Après 2 Trianon et 12 dates au printemps 2024 ayant affiché complet en seulement quelques heures suivis d’une dizaine de festivals, Luther poursuit sa tournée à l’automne.

**Rounhaa **

Première signature du label Sublime, Rounhaa a su affirmer un ADN artistique électrisant au travers de MÖBIUS (2022). Dans son nouveau projet JAAFAR sorti en début d’année, il se montre plus intime et personnel que jamais et se recentre sur son monde articulé autour de sa famille, sa religion et l’amour. Porté par des productions qui s’illuminent et s’assombrissent au fil d’une narration maîtrisée, Rounhaa s’incarne en personnage tantôt sentimental, tantôt bestial. Cette binarité donne lieu à une mise en scène unique, présentée lors d’une première tournée complète au printemps, qui s’est soldée par un Olympia. Après une dizaine de festivals cet été, Rounhaa prolongera sa tournée à l’automne dans de nouvelles villes. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

**TWELVE CITIES. TWO DAYS. TWO CONCERTS. ONE CLUB**

**Luther **

Second signing to the SUBLIME label, Luther unveils GARÇON in 2022, a strikingly mature and technical EP. With a cold, referential look at his environment, distilled into intimate, introspective sequences on his life as a young adult, Luther established himself as the rap prodigy of his generation. He continues his rise in 2023 with a series of collaborations and the acclaimed 3-track release AMI, which continues to sketch the contours of a soul tortured by its conscience but determined to master it with hints of egotrip.

In March, Luther released EXIT, a project that reflects the troubled and sincere path of a young man in search of meaning, in a new period of his life marked by success, leading to questioning and disillusionment. Progressively freeing himself from the codes of rap, the productions are more pop and electronic than before, and the melodies gain in intensity. Luther delivers raw, heartfelt lyrics with more mastery than ever. After 2 Trianon and 12 dates in spring 2024, which sold out in just a few hours, followed by a dozen festivals, Luther continues its tour this autumn.

**Rounhaa **

The first signing to the Sublime label, Rounhaa asserted her electrifying artistic DNA with MÖBIUS (2022). In his new project JAAFAR, released at the beginning of the year, he is more intimate and personal than ever, refocusing on his world, which revolves around his family, his religion and love. Carried along by productions that light up and darken as the story unfolds, Rounhaa is at times sentimental, at times bestial. This binarity gives rise to a unique staging, presented during a first full tour in the spring, which ended with an Olympia performance. After a dozen festivals this summer, Rounhaa will extend its tour to new cities in the autumn.

L’événement Sublime Tour Luther & Rounhaa Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme