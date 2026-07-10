Sublime(s) Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Sublime(s)

Vendredi 22 janvier 2027 à partir de 20h.

Samedi 23 janvier 2027 à partir de 19h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:00:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22 2027-01-23

Une enquête sensible sur les mécanismes qui ont conduit une femme en prison à la suite d’un infanticide…

Entre témoignage et fiction, Vanessa Larré mène une enquête sensible sur les mécanismes qui ont conduit une femme en prison à la suite d’un infanticide. Tout ne sera pas dit, ni élucidé. L’enfant de cette histoire n’est pas une fiction. La pièce lui rend hommage.





C’est durant un atelier théâtre en maison d’arrêt que la metteuse en scène rencontre Jeanne. Au fil des mois, les deux femmes se lient d’amitié. De rencontres en confidences, un dialogue se tisse entre elles, qui se poursuivra au-delà des murs de la prison après la libération de Jeanne. La pièce s’écrit à partir de ce témoignage au fil d’une enquête intime qui va remonter le cours des événements du drame qui ont mené à la condamnation de Jeanne.





Après son adaptation remarquée de King Kong Théorie de Virginie Despentes et La Passe, écrite en 2019, Vanessa Larré poursuit son travail personnel d’écriture, entre témoignages et fiction, où elle donne voix à des personnes aux destins transgressifs.







Texte Vanessa Larré en complicité avec

Florence Janas et Julie Denisse

Conception et mise en scène Vanessa Larré

Avec Julie Denisse, Florence Janas, Vanessa Larré, Stan Brunon Valette .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A sensitive investigation into the mechanisms that led a woman to prison following an infanticide?

L’événement Sublime(s) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille