SUBS-VISITE (une visite historique des Subsistances), Les Subsistances, Lyon

Informations pratiques

SUBS-VISITE (une visite historique des Subsistances) 19 et 20 septembre Les Subsistances Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les SUBS-VISITES vous invitent à (re)découvrir l’histoire étonnante du site des Subsistances, tour à tour couvent de jeunes filles, garde-manger de l’armée française et, depuis 2003, lieu artistique et culturel.

Les Subsistances 8bis Quai Saint Vincent, 69001 Lyon, France Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478391002 https://www.les-subs.com [{« type »: « link », « value »: « https://lessubs.notre-billetterie.com/billets?spec=120 »}] Dans un site patrimonial remarquable en bord de Saône à Lyon, les SUBS constituent à la fois un espace de travail pour les artistes et un lieu de vie et de création artistique ouvert à toutes et tous. Résidences artistiques, coopérations culturelles, actions de médiation originales et projets inclusifs : les SUBS soutiennent la création d’aujourd’hui en faisant dialoguer ambitions esthétiques, pratiques amateurs, esprit créatif, éco-sensibilité, mixité sociale et générationnelle. Théâtre, danse, musique, cirque, arts visuels et numériques : toute la diversité de la scène contemporaine s’y épanouit en favorisant la consécration de figures internationales et la révélation de jeunes talents régionaux. Bus C14, 19, 31, 40 : Les Subsistances ou Homme de la Roche.

Les SUBS-VISITES vous invitent à (re)découvrir l’histoire étonnante du site des Subsistances, tour à tour couvent de jeunes filles, garde-manger de l’armée française et, depuis 2003, lieu artistique…

©les SUBS