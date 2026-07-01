Succursale de la Banque de France à Laon, Succursale de la Banque de France, Laon

Informations pratiques

Succursale de la Banque de France à Laon Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30, 13h30, 14h30, 15h30 Succursale de la Banque de France Aisne

Durée de la visite : 0h45 / groupe de 15 personnes maximum / site accessible aux PMR / inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon / se présenter avec votre pièce d’identité le jour de la visite / parcours encadré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Accessible à tous les publics, l’ouverture de cette institution, durant les journées du patrimoine, vous permettra de découvrir la richesse des missions exercées au service des particuliers et des entreprises.

Vous pourrez profiter d’une visite guidée avec les agents de cette succursale qui vous feront découvrir l’histoire de cette institution et l’évolution de ces missions au fil des siècles.

Dans ce cadre, vous bénéficierez de plusieurs ateliers sur des sujets tels que l’éducation financière et l’authentification des billets.

Succursale de la Banque de France 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}]

Accessible à tous les publics, l’ouverture de cette institution, durant les journées du patrimoine, vous permettra de découvrir la richesse des missions exercées au service des particuliers et des …

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