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Sud Ouest Rouen

Sud Ouest Rouen mardi 15 septembre 2026.

Adresse : 39 Rue aux Ours

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : mardi 15 septembre 2026

Fin : mercredi 16 septembre 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Rouen

Sud Ouest

39 Rue aux Ours Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 19:30:00
fin : 2026-09-15 22:30:00

Date(s) :
2026-09-15

Atelier dégustation   .

39 Rue aux Ours Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 53 33 01  aromesetpassions@gmail.com

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English : Sud Ouest

L’événement Sud Ouest Rouen a été mis à jour le 2026-06-16 par Seine-Maritime Attractivité

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