Suivez le guide : 15 minutes dans l’univers de Théophile De Viau, Château de Chantilly, Chantilly

Suivez le guide : 15 minutes dans l’univers de Théophile De Viau Samedi 23 mai, 19h20 Château de Chantilly Oise

11 € sur place.

Gratuit pour les moins de 25 ans.

Inclus dans le billet Journées des Plantes de Chantilly.

Gratuit pour les Amis du Musée Condé, les détenteurs des pass annuels « Solo » et « Tribu ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:20:00+02:00 – 2026-05-23T21:20:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:20:00+02:00 – 2026-05-23T21:20:00+02:00

Partez à la découverte de chefs-d’oeuvre du Musée Condé à travers une visite rapide et immersive. Entre apparences et réalités cachées, cette visite prolonge la pensée du poète Théophile de Viau et invite à regarder autrement.

• Durée : 15 minutes.

• À 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20.

• Lieu : Galerie de Peinture / Logis.

• Rendez-vous à l’entrée de la Galerie de Peinture.

Château de Chantilly Rpt des Lions, 60500 Chantilly, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 0344273180 https://chateaudechantilly.fr En donnant ses collections à l’Institut de France, le prince Henri d’Orléans (1822-1897), duc d’Aumale, faisait le souhait que celles-ci soient présentées au public. Les collections de Chantilly sont constituées de peintures, arts graphiques, mobilier, objets d’art et sculptures. Depuis Paris : Autoroutes A3 et/ou A1 sortie « Chantilly » ou D316 et D317. Depuis Lille et Bruxelles : Autoroute A1 sortie « Senlis ». Parking payant.

Partez à la découverte de chefs-d’oeuvre du Musée Condé à travers une visite rapide et immersive. Entre apparences et réalités cachées, cette visite prolonge la pensée du poète Théophile de Viau et à…

©RMN-Grand-PALAIS