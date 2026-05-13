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Suivez le guide : 15 minutes dans l’univers de Théophile De Viau, Château de Chantilly, Chantilly

Suivez le guide : 15 minutes dans l’univers de Théophile De Viau, Château de Chantilly, Chantilly

Suivez le guide : 15 minutes dans l’univers de Théophile De Viau, Château de Chantilly, Chantilly samedi 23 mai 2026.

Lieu : Château de Chantilly

Adresse : Rpt des Lions, 60500 Chantilly, France

Ville : 60500 Chantilly

Département : Oise

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 11 € sur place. Gratuit pour les moins de 25 ans. Inclus dans le billet Journées des Plantes de Chantilly. Gratuit pour les Amis du Musée Condé, les détenteurs des pass annuels « Solo » et « Tribu ».

Suivez le guide : 15 minutes dans l’univers de Théophile De Viau Samedi 23 mai, 19h20 Château de Chantilly Oise

11 € sur place.
Gratuit pour les moins de 25 ans.
Inclus dans le billet Journées des Plantes de Chantilly.
Gratuit pour les Amis du Musée Condé, les détenteurs des pass annuels « Solo » et « Tribu ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:20:00+02:00 – 2026-05-23T21:20:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:20:00+02:00 – 2026-05-23T21:20:00+02:00

Partez à la découverte de chefs-d’oeuvre du Musée Condé à travers une visite rapide et immersive. Entre apparences et réalités cachées, cette visite prolonge la pensée du poète Théophile de Viau et invite à regarder autrement.
• Durée : 15 minutes.
• À 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20.
• Lieu : Galerie de Peinture / Logis.
• Rendez-vous à l’entrée de la Galerie de Peinture.

Château de Chantilly Rpt des Lions, 60500 Chantilly, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 0344273180 https://chateaudechantilly.fr En donnant ses collections à l’Institut de France, le prince Henri d’Orléans (1822-1897), duc d’Aumale, faisait le souhait que celles-ci soient présentées au public. Les collections de Chantilly sont constituées de peintures, arts graphiques, mobilier, objets d’art et sculptures. Depuis Paris : Autoroutes A3 et/ou A1 sortie « Chantilly » ou D316 et D317. Depuis Lille et Bruxelles : Autoroute A1 sortie « Senlis ». Parking payant.
Partez à la découverte de chefs-d’oeuvre du Musée Condé à travers une visite rapide et immersive. Entre apparences et réalités cachées, cette visite prolonge la pensée du poète Théophile de Viau et à…

©RMN-Grand-PALAIS

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