Suivez le guide ! Découverte de l’exposition Trésors de la Terre d’Auvergne, Musée régional d’Auvergne, Riom

Suivez le guide ! Découverte de l’exposition Trésors de la Terre d’Auvergne Samedi 23 mai, 18h30, 20h30, 21h30, 22h30 Musée régional d’Auvergne Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00

Découvrez en compagnie d’un guide l’exposition Trésors de la Terre d’Auvergne, qui ouvre ses portes à l’occasion de la Nuit des Musées !

L’Auvergne abrite une richesse géologique exceptionnelle qui en fait un véritable musée de Minéralogie à ciel ouvert. À travers une exposition inédite, le musée vous invite à plonger dans la relation intime qui unit l’Homme aux minéraux. Une exposition immersive qui explore la place des roches et minéraux dans les savoir-faire et les croyances populaires de l’Auvergne.

Rendez-vous : Musée régional d’Auvergne, 1er étage, mezzanine, à 18 h 30, 20 h 30, 21 h 30 et 22 h 30

Musée régional d’Auvergne 10bis Rue Delille, 63200 Riom, France Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473381731 https://www.rlv.eu/decouvrir/musees/musee-regional-dauvergne-1 La vie agricole occupe ici une large place, travaux des champs, élevage, apiculture, chasse, pêche, viticulture ainsi que différentes formes d’artisanat, féminin ou masculin, fabrication de dentelle ou de chapelets, filage, tissage, taille de la pierre, poterie, vannerie. La salle commune d’une maison de l’est du département donne un exemple de l’habitat auvergnat d’autrefois, mobilier, vaisselle, luminaire, objets de la vie quotidienne évoquent la vie domestique. Naissance, mariage, veuvage, ainsi que jeux, musiques et fêtes – dont celle du saint patron de Riom, saint Amable – évoquent les différents moments de la vie. Le musée s’enorgueillit d’une importante collection de costumes, coiffes et bijoux des différents secteurs d’Auvergne ainsi que d’un fonds important de sculptures religieuses en bois polychrome.

Découvrez en compagnie d’un guide l’exposition Trésors de la Terre d’Auvergne, qui ouvre ses portes à l’occasion de la Nuit des Musées !

©Musée régional d’Auvergne