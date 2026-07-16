Suivez le parcours des tourelles, Le parcours des tourelles, Chaumont

Informations pratiques

Suivez le parcours des tourelles 18 – 20 septembre Le parcours des tourelles Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez les tourelles, ainsi que les incontournables du patrimoine chaumontais.

Voici pour ce faire, un dépliant : https://adt52.media.tourinsoft.eu/upload/Visite-tourelles-chaumont.pdf

Comme elles sont présentes dans tout le centre historique, voilà un bon prétexte pour le parcourir en découvrant ses grands monuments au fil de la balade. Alors suivez les tourelles, aidés par les clous au sol pour ne pas vous perdre. Et quand le centre historique de Chaumont n’aura plus de secret pour vous, n’oubliez pas qu’outre le viaduc, de nombreux monuments et sites naturels vous attendent un peu plus loin, dans la ceinture verte qui enveloppe le mont chauve : lavoir d’En-Buez, parc Sainte-Marie, hôpital historique, ermitage Saint-Roch, ancienne ganterie, Gloriette, chapelle de Buxereuilles, église Saint-Aignan…

Le parcours des tourelles 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 30 60 00 https://www.ville-chaumont.fr/le_parcours_des_tourelles/ [{« link »: « https://adt52.media.tourinsoft.eu/upload/Visite-tourelles-chaumont.pdf »}] Si le viaduc est un emblème incontournable quand on arrive dans la cité, en son cœur le regard se portera plus facilement vers la basilique, l’Hôtel de Ville ou encore la chapelle des Jésuites. Pourtant il est un élément qui est tout aussi fort dans le paysage, non par la taille mais par la répétition : les tourelles !

Escalier à demi-hors-œuvre qui permet de gagner de l’espace intérieur en débordant sur la rue sans pour autant empiéter au sol, ces petites excroissances sont devenues typiques de la maison historique chaumontaise. Certes on peut en trouver dans de nombreuses villes de France mais à Chaumont, entre le XVIe et le XVIIe siècle, plus de 100 tourelles sont construites !

Abritant d’abord un escalier pour des raisons fonctionnelles, elles deviennent rapidement un totem marquant la qualité des propriétaires qui laissent les tailleurs de pierre embellir et ennoblir la construction, comme sur les grands portails et autres lucarnes en parallèle. Et puisque c’est à la mode, on en construit même quand on n’a pas besoin d’escalier et on en profite pour y ajouter un cabinet de travail ou une autre petite pièce. C’est ainsi que certaines demeures vont se parer de plusieurs tourelles !Aujourd’hui on compte encore plus de 60 tourelles qui ont traversé le temps dont plus d’une quarantaine visibles depuis les rues. Accessible depuis l’ensemble du centre-ville de Chaumont.

Si le viaduc est un emblème incontournable quand on arrive dans la cité, en son cœur le regard se portera plus facilement vers la basilique, l’Hôtel de Ville ou encore la chapelle des Jésuites. il un…

© Ville de Chaumont