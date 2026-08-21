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Suivez les traces des Pénitents noirs, Centre d’Art des Pénitents noirs, Aubagne

samedi 19 septembre 2026 · Centre d'Art des Pénitents noirs · Aubagne

Suivez les traces des Pénitents noirs, Centre d’Art des Pénitents noirs, Aubagne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre d'Art des Pénitents noirs
Adresse
chemin Saint-Michel 13400 Aubagne
Ville
13400 Aubagne
Département
Bouches-du-Rhône

Suivez les traces des Pénitents noirs Samedi 19 septembre, 14h00 Centre d’Art des Pénitents noirs Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez la riche histoire des Pénitents d’Aubagne. À travers l’architecture extérieure et intérieure de la chapelle des Pénitents Noirs, retracez leurs parcours, leurs missions et le rôle de ce bâtiment emblématique d’Aubagne à travers les siècles : de sa construction, en passant par ses multiples attributions et utilisations, jusqu’à sa rénovation pour devenir un centre d’art contemporain et son avenir qui s’écrit aujourd’hui. Apprenez-en plus sur les matériaux de construction grâce à la technique de l’empreinte par frottage. A partir de 6 ans

Centre d’Art des Pénitents noirs chemin Saint-Michel 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.18.17.26 https://lespenitentsnoirs.aubagne.fr Le centre d’art a été aménagé en 2008 dans l’ancienne chapelle des Pénitents noirs, édifice à la façade néo-classique datant de la fin du XVIIIe siècle. Parking Saint-Michel et parking du cimetière des Passons
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©Ville d’Aubagne

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