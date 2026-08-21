Suivez les traces des Pénitents noirs, Centre d’Art des Pénitents noirs, Aubagne

Informations pratiques

Suivez les traces des Pénitents noirs Samedi 19 septembre, 14h00 Centre d’Art des Pénitents noirs Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez la riche histoire des Pénitents d’Aubagne. À travers l’architecture extérieure et intérieure de la chapelle des Pénitents Noirs, retracez leurs parcours, leurs missions et le rôle de ce bâtiment emblématique d’Aubagne à travers les siècles : de sa construction, en passant par ses multiples attributions et utilisations, jusqu’à sa rénovation pour devenir un centre d’art contemporain et son avenir qui s’écrit aujourd’hui. Apprenez-en plus sur les matériaux de construction grâce à la technique de l’empreinte par frottage. A partir de 6 ans

Centre d’Art des Pénitents noirs chemin Saint-Michel 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.18.17.26 https://lespenitentsnoirs.aubagne.fr Le centre d’art a été aménagé en 2008 dans l’ancienne chapelle des Pénitents noirs, édifice à la façade néo-classique datant de la fin du XVIIIe siècle. Parking Saint-Michel et parking du cimetière des Passons

Découvrez ou redécouvrez la riche histoire des Pénitents d’Aubagne. À travers l’architecture extérieure et intérieure de la chapelle des Pénitents Noirs, retracez leurs parcours, leurs missions et le…

©Ville d’Aubagne