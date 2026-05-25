Suivi Temporel des Libellules Maison Paris Nature Paris
Suivi Temporel des Libellules Maison Paris Nature Paris mercredi 3 juin 2026.
Rendez-vous devant l’entrée principale du Parc Floral de Paris, côté esplanade du château.
Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Sortie]
Le Suivi Temporel des Libellules (STELI) est un protocole de science participative sur plusieurs séances, d’avril à septembre. Grace à la technique « capture / relaché » d’adultes et la recherche de mues (exuvies), participez à cet inventaire des libellules et demoiselles (Odonates). Prêt de filets sur place. Il n’est pas obligatoire de venir à toutes les séances.
Le mercredi 03 juin 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T14:00:00+02:00_2026-06-03T16:00:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
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