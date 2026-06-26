Suivi Temporel des Libellules Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous devant l’entrée principale du Parc Floral de Paris, côté esplanade du château.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

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[Sortie]



Le Suivi Temporel des Libellules (STELI) est un protocole de science participative sur plusieurs séances, d’avril à septembre. Grace à la technique « capture / relaché » d’adultes et la recherche de mues (exuvies), participez à cet inventaire des libellules et demoiselles (Odonates). Prêt de filets sur place. Il n’est pas obligatoire de venir à toutes les séances.

Le mardi 07 juillet 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-07T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T14:00:00+02:00_2026-07-07T16:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite



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