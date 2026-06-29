Summer Camp 2026 Bibliothèque Assia Djebar Paris

Au programme :

Les soirées d’été :

Le club Assia fête les vacances ! : La bibliothèque passe en mode club de vacances : une soirée pour se détendre, s’amuser, fêter l’été au Club Assia ! Au programme : jeux, pêche aux canards, photos souvenir, badges, cartes postales… et surtout vos meilleurs pas de danse ! Vendredi 3 juillet . De 18h à 20h.

Jeux de société : En plein cœur de l’été, venez trouver un peu de fraîcheur et de bonne humeur autour d’une soirée jeux de société avec vos bibliothécaires préféré.es.. Vendredi 31 juillet . De 18h à 20h.

En plein cœur de l’été, venez trouver un peu de fraîcheur et de bonne humeur autour d’une soirée jeux de société avec vos bibliothécaires préféré.es.. . De 18h à 20h. Veillée à la Cabane : Comme chaque année, tandis qu’approche doucement la fin de l’été, on se donne rendez-vous à la Cabane Davout pour une veillée pleine de surprises ! Vendredi 21 août.De 18h à 20h. Au jardin de la Cabane Davout.

La surprise du samedi :

Fabrique ton slime : C’est gluant, c’est marrant, c’est satisfaisant. Samedi 11 juillet à 15h30.

C’est gluant, c’est marrant, c’est satisfaisant. à 15h30. Ça plane pour toi ! : Fabrique ton avion en papier et fais lui franchir le mur du son ! Samedi 18 juillet à 15h30.

Fabrique ton avion en papier et fais lui franchir le mur du son ! à 15h30. Matisse à la plage : Customise ton paréo pour flamboyer avec élégance sur la plage. Samedi 25 juillet à 15h30.

Customise ton paréo pour flamboyer avec élégance sur la plage. à 15h30. Flower power : Créé la plus belle des couronnes de fleurs pour couronner ton été. Samedi 1er août à 15h30.

La Coupe du Monde du Quartier : Venez vous défier sur le terrain de notre célèbre Djeby-foot et tentez de vous qualifier pour la grande finale ! Affrontez le maximum d’adversaires différents et rapportez vos résultats auprès des bibliothécaires.

Du mardi 7 au vendredi 17 juillet (matchs libres – qualifications). Finale le samedi 18 juillet à 14h30.

Tournois de jeux vidéo :

Tournoi d’ouverture : Stickbold. Pour commencer les grandes vacances, venez vous affronter sur Stickbold. Samedi 5 juillet à 14h30. À partir de 7 ans. Sur inscription.

Tournoi de clôture : Instant sports summer game. Vous avez tout l’été pour vous entraîner sur Instant Summer Game avant le grand tournoi de la fin des vacances ! Samedi 30 août à 14h30. À partir de 7 ans. Sur inscription.

La Bibliothèque s’évade :

Rendez-vous dans le 12e Station Cosmos. La bibliothèque s’évade dans le 12 e (mais pas très loin !) pour rejoindre la station d’été de l’association Cosmos Art. Un moment convivial en plein air pour lire, s’amuser, explorer…et s’évader ! Mercredi 8 et vendredi 10 juillet de 15h à 17h. Avenue Lamoricière – Paris 12e.

Assia en festoche Festival des Essentiels. Le festival itinérant des Essentiels se pose au Square Séverine. Un moment de culture et de fête gratuit à ne pas louper ! La bibliothèque rejoint la programmation : faites une pause lecture ou jeux entre deux spectacles. Samedi 8 août de 14h30 à 17h30. Square Séverine. Tout le programme du festival ici

C’est l’heure des grandes vacances à la bibliothèque ! Pour sa 4e édition, la programmation du SUMMER CAMP d’Assia Djebar a été concoctée avec soin par l’équipe. Nous sommes heureux de vous accueillir tout l’été pour partager des moments de fête, de jeux, de lecture et d’évasion. Bel été à toutes et tous !

Du vendredi 03 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assie-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Assia Djebar et trouvez le meilleur itinéraire

