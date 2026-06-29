Summer Camp 2026 Bibliothèque Assia Djebar Paris
Summer Camp 2026 Bibliothèque Assia Djebar Paris vendredi 3 juillet 2026.
Au programme :
Les soirées d’été :
- Le club Assia fête les vacances ! :
La bibliothèque passe en mode club de vacances : une soirée pour se détendre, s’amuser, fêter l’été au Club Assia ! Au programme : jeux, pêche aux canards, photos souvenir, badges, cartes postales… et surtout vos meilleurs pas de danse ! Vendredi 3 juillet. De 18h à 20h.
- Jeux de société : En plein cœur de l’été, venez trouver un peu de fraîcheur et de bonne humeur autour d’une soirée jeux de société avec vos bibliothécaires préféré.es.. Vendredi 31 juillet. De 18h à 20h.
- Veillée à la Cabane : Comme chaque année, tandis qu’approche doucement la fin de l’été, on se donne rendez-vous à la Cabane Davout pour une veillée pleine de surprises ! Vendredi 21 août.De 18h à 20h. Au jardin de la Cabane Davout.
La surprise du samedi :
- Fabrique ton slime : C’est gluant, c’est marrant, c’est satisfaisant. Samedi 11 juillet à 15h30.
- Ça plane pour toi ! : Fabrique ton avion en papier et fais lui franchir le mur du son ! Samedi 18 juillet à 15h30.
- Matisse à la plage : Customise ton paréo pour flamboyer avec élégance sur la plage. Samedi 25 juillet à 15h30.
- Flower power : Créé la plus belle des couronnes de fleurs pour couronner ton été. Samedi 1er août à 15h30.
La Coupe du Monde du Quartier : Venez vous défier sur le terrain de notre célèbre Djeby-foot et tentez de vous qualifier pour la grande finale ! Affrontez le maximum d’adversaires différents et rapportez vos résultats auprès des bibliothécaires.
Du mardi 7 au vendredi 17 juillet (matchs libres – qualifications). Finale le samedi 18 juillet à 14h30.
Tournois de jeux vidéo :
- Tournoi d’ouverture : Stickbold.
Pour commencer les grandes vacances, venez vous affronter sur Stickbold. Samedi 5 juillet à 14h30. À partir de 7 ans. Sur inscription.
- Tournoi de clôture : Instant sports summer game.
Vous avez tout l’été pour vous entraîner sur Instant Summer Game avant le grand tournoi de la fin des vacances ! Samedi 30 août à 14h30. À partir de 7 ans. Sur inscription.
La Bibliothèque s’évade :
- Rendez-vous dans le 12e Station Cosmos.
La bibliothèque s’évade dans le 12e (mais pas très loin !) pour rejoindre la station d’été de l’association Cosmos Art. Un moment convivial en plein air pour lire, s’amuser, explorer…et s’évader ! Mercredi 8 et vendredi 10 juillet de 15h à 17h. Avenue Lamoricière – Paris 12e.
- Assia en festoche Festival des Essentiels. Le festival itinérant des Essentiels se pose au Square Séverine. Un moment de culture et de fête gratuit à ne pas louper ! La bibliothèque rejoint la programmation : faites une pause lecture ou jeux entre deux spectacles. Samedi 8 août de 14h30 à 17h30. Square Séverine. Tout le programme du festival ici
C’est l’heure des grandes vacances à la bibliothèque ! Pour sa 4e édition, la programmation du SUMMER CAMP d’Assia Djebar a été concoctée avec soin par l’équipe. Nous sommes heureux de vous accueillir tout l’été pour partager des moments de fête, de jeux, de lecture et d’évasion. Bel été à toutes et tous !
Du vendredi 03 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assie-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis
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