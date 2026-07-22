AGENDA · Moulins
Summer exhibition route de Montilly Moulins
jeudi 23 juillet 2026 · route de Montilly · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Summer exhibition
route de Montilly Espace Villars Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-08-16 18:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Exposition annuelle de l’association.
.
route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 33 53 smba03000@gmail.com
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English :
The association’s annual exhibition.
L’événement Summer exhibition Moulins a été mis à jour le 2026-07-17 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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