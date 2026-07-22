Summer exhibition route de Montilly Moulins

Informations pratiques

Moulins

Summer exhibition

route de Montilly Espace Villars Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Exposition annuelle de l’association.

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route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 33 53 smba03000@gmail.com

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English :

The association’s annual exhibition.

L’événement Summer exhibition Moulins a été mis à jour le 2026-07-17 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région