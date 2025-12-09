Summer Party Limoges

Summer Party

Summer Party Limoges vendredi 22 mai 2026.

Summer Party

Boulevard des Petits Carmes Limoges Haute-Vienne

Tarif : 4.4 – 4.4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Venez affiner ou parfaire votre summer body avec la dernière soirée de la saison à la patinoire dans une ambiance de folie, rythmée grâce aux platines de DJ Music and Geek !!

Renseignements auprès des organisateurs (en lien).   .

Boulevard des Petits Carmes Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 90 

English : Summer Party

L’événement Summer Party Limoges a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Limoges Métropole