Summer Party Limoges vendredi 22 mai 2026.
Boulevard des Petits Carmes Limoges Haute-Vienne
Tarif : 4.4 – 4.4 – EUR
Début : 2026-05-22
2026-05-22
Venez affiner ou parfaire votre summer body avec la dernière soirée de la saison à la patinoire dans une ambiance de folie, rythmée grâce aux platines de DJ Music and Geek !!
Renseignements auprès des organisateurs (en lien). .
Boulevard des Petits Carmes Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 90
