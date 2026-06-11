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SUMMER SÈTE 3X3 Sète

SUMMER SÈTE 3X3 Sète samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 213 Rue du Dauphiné

Ville : 34200 Sète

Département : Hérault

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : 40 40 40

Sète

SUMMER SÈTE 3X3

213 Rue du Dauphiné Sète Hérault

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05

Organisé par le SC Sète Basket, le Summer Sète 3×3 est un tournoi estival devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de basket.
Organisé par le SC Sète Basket, le Summer Sète 3×3 est un tournoi estival devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de basket.

Dans une ambiance conviviale et dynamique, les équipes s’affrontent en format 3×3 tout au long de la journée. Spectacle, compétition, animations et moments de partage sont au programme, avec restauration sur place et récompenses à la clé.

Que vous soyez joueur, amateur de basket ou simple curieux, venez profiter d’un événement sportif et festif au cœur de Sète !   .

213 Rue du Dauphiné Sète 34200 Hérault Occitanie  

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English :

Organized by SC Sète Basket, the Summer Sète 3×3 is a summer tournament that has become a must-attend event for basketball fans.

L’événement SUMMER SÈTE 3X3 Sète a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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