Sète

SUMMER SÈTE 3X3

213 Rue du Dauphiné Sète Hérault

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Organisé par le SC Sète Basket, le Summer Sète 3×3 est un tournoi estival devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de basket.

Organisé par le SC Sète Basket, le Summer Sète 3×3 est un tournoi estival devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de basket.

Dans une ambiance conviviale et dynamique, les équipes s’affrontent en format 3×3 tout au long de la journée. Spectacle, compétition, animations et moments de partage sont au programme, avec restauration sur place et récompenses à la clé.

Que vous soyez joueur, amateur de basket ou simple curieux, venez profiter d’un événement sportif et festif au cœur de Sète ! .

213 Rue du Dauphiné Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

Organized by SC Sète Basket, the Summer Sète 3×3 is a summer tournament that has become a must-attend event for basketball fans.

L’événement SUMMER SÈTE 3X3 Sète a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau