SUMMER SÈTE 3X3 Sète
SUMMER SÈTE 3X3 Sète samedi 4 juillet 2026.
Sète
SUMMER SÈTE 3X3
213 Rue du Dauphiné Sète Hérault
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
Organisé par le SC Sète Basket, le Summer Sète 3×3 est un tournoi estival devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de basket.
Organisé par le SC Sète Basket, le Summer Sète 3×3 est un tournoi estival devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de basket.
Dans une ambiance conviviale et dynamique, les équipes s’affrontent en format 3×3 tout au long de la journée. Spectacle, compétition, animations et moments de partage sont au programme, avec restauration sur place et récompenses à la clé.
Que vous soyez joueur, amateur de basket ou simple curieux, venez profiter d’un événement sportif et festif au cœur de Sète ! .
213 Rue du Dauphiné Sète 34200 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by SC Sète Basket, the Summer Sète 3×3 is a summer tournament that has become a must-attend event for basketball fans.
L’événement SUMMER SÈTE 3X3 Sète a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Sète (Hérault)
- VISITE SENSORIELLE LES SENS DU REGARD Sète 17 juin 2026
- CONCERT SCYLLA & FURAX BARBAROSSA Sète 17 juin 2026
- CONCERT DELUXE Sète 18 juin 2026
- EXPOSITION ÉTATS D’ÂME, ÉTATS D’HOM Sète 19 juin 2026
- COSMIC BANANA DISCO TECHNO Sète 19 juin 2026