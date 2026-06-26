Summer Show – RX&SLAG, Arles

Pour son exposition estivale Summer show, la galerie RX&SLAG ouvre un espace éphémère en plein cœur de la ville d’Arles, épicentre de la photographie contemporaine, du 6 juillet au 1er août 2026 au 7 rue Balechou.

À cette occasion, la galerie réunit quatre figures majeures de la photographie qu’elle défend depuis de nombreuses années : Bae Bien-U, Raymond Depardon, Anna Malagrida et Elger Esser. Leurs œuvres entrent en résonance dans un dialogue visuel sensible, explorant l’intime et la mémoire des lieux.

Au cœur de cette sélection, Raymond Depardon (1942), figure majeure de la photographie et du cinéma documentaire, s’est imposé par un regard profondément humain, devenu une référence essentielle de la création contemporaine. L’exposition met notamment en lumière l’une de ses séries les plus intimes, La Ferme du Garet. Ce travail autobiographique d’une grande pudeur, revisite les terres de son enfance et propose une réflexion sensible sur le monde rural, la mémoire et l’attachement aux origines.

En écho à cette exploration des territoires, le photographe coréen Bae Bien-U (1950) se distingue par des images contemplatives de paysages naturels, réalisées en noir et blanc. Son œuvre, est marquée par une grande sobriété et une attention presque spirituelle à la lumière et aux équilibres du monde naturel. L’exposition présente notamment une série inédite de photographies consacrée au domaine de Chambord. Les clichés se caractérisent par la présence de l’eau et par une forme d’évanescence, où le végétal ne s’impose plus sous la forme du tronc mais par les linéaments des rameaux, d’herbes ciselées, de branches nues ou de bosquets rognés par la brume. À travers ces photographies, il sublime son sujet grâce à un regard empreint de lenteur et de rigueur, nourri par l’esthétique de la calligraphie traditionnelle coréenne.

La sélection met également en lumière le travail d’Anna Malagrida (1970), artiste incontournable de la scène contemporaine espagnole, elle développe un travail photographique et vidéo d’une impressionnante cohérence. L’artiste aborde avec une grande délicatesse poétique des sujets brûlants comme la guerre, la politique et la femme au Moyen-Orient tout en travaillant avec subtilité́ la mise en scène et jouant de la lumière et du clair-obscur. Présentée dans ce Summer Show, la série Les Mains interroge le geste, la présence humaine et la charge symbolique du corps. À travers ces fragments d’intimité saisis avec précision, l’artiste déploie une écriture visuelle à la fois sensible et incisive.

Enfin, Elger Esser (1967) est un artiste photographe franco-allemand dont la renommée internationale s’ancre dans l’histoire de l’art. Elève de Bernd et Hilla Becher à la Kunstakademie de Düsseldorf, il se démarque de leur enseignement lorsqu’il découvre le paysage. Avec sa chambre photographique, il sillonne de nombreux pays photographiant et répertoriant des paysages intemporels où ni la figure humaine, ni son empreinte ne sont visibles. Pour cette exposition, il dévoile des œuvres réalisées sur plaques de cuivre, dont la brillance et la texture singulières confèrent aux panoramas une lumière diffuse et une profondeur hors du temps, emblématiques de son esthétique romantique.

Ensemble, ces œuvres proposent un parcours sensoriel où le regard se met au service de l’émotion et de la mémoire.

Du 6 juillet au 1er août 2026

7 rue Balechou, Arles

Vernissage lundi 6 juillet 2026 de 19h à 21h

Horaires d’ouverture :

Du mardi au samedi : 10h-13h / 15h-19h