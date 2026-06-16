Summer Tour ROCKSCHOOL Fête de la musique Marmande
Summer Tour ROCKSCHOOL Fête de la musique Marmande samedi 20 juin 2026.
Marmande
Summer Tour ROCKSCHOOL Fête de la musique
Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Summer Tour ROCKSCHOOL Fête de la musique
ROCKSCHOLL BANDS CONCERVATOIRE PADNÖM -102 CREW BLACKSTROM .
Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine communication@rockschool-marmande.com
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English : Summer Tour ROCKSCHOOL Fête de la musique
ROCKSCHOOL Summer Tour Music Festival
L’événement Summer Tour ROCKSCHOOL Fête de la musique Marmande a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Val de Garonne
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