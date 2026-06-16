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Summer Tour ROCKSCHOOL Fête de la musique Marmande

Summer Tour ROCKSCHOOL Fête de la musique Marmande

Summer Tour ROCKSCHOOL Fête de la musique Marmande samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place du Marché

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Marmande

Summer Tour ROCKSCHOOL Fête de la musique

Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Summer Tour ROCKSCHOOL Fête de la musique
ROCKSCHOLL BANDS CONCERVATOIRE PADNÖM -102 CREW BLACKSTROM   .

Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   communication@rockschool-marmande.com

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English : Summer Tour ROCKSCHOOL Fête de la musique

ROCKSCHOOL Summer Tour Music Festival

L’événement Summer Tour ROCKSCHOOL Fête de la musique Marmande a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Val de Garonne

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