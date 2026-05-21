Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Summertime Salle des Maréchaux Avallon Avallon

Summertime Salle des Maréchaux Avallon Avallon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle des Maréchaux Avallon

Adresse : Mairie d'Avallon/ 37 grande rue Aristide Briand

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Avallon

Summertime

Salle des Maréchaux Avallon Mairie d’Avallon/ 37 grande rue Aristide Briand Avallon Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :
2026-06-06

La Chorale Jazz Voce Vita vous propose un concert de grands standards de jazz accompagnée par un trio de jeunes musiciens issus de l’école Didier Lockwood

-Concerts:
les samedi 6 juin 2026 à 20h00
Salle des Maréchaux à la mairie d’Avallon
Le dimanche 7 juin 2026 à 17h00 à l’église St Maurice de Corsaint (21460)

Tarifs Entrée 10€
Gratuit pour les de 18 ans   .

Salle des Maréchaux Avallon Mairie d’Avallon/ 37 grande rue Aristide Briand Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   lespetitschemins21@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Summertime

L’événement Summertime Avallon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT des Terres d’Auxois

À voir aussi à Avallon (Yonne)