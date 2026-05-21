Summertime Salle des Maréchaux Avallon Avallon
Summertime Salle des Maréchaux Avallon Avallon samedi 6 juin 2026.
Avallon
Summertime
Salle des Maréchaux Avallon Mairie d’Avallon/ 37 grande rue Aristide Briand Avallon Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
La Chorale Jazz Voce Vita vous propose un concert de grands standards de jazz accompagnée par un trio de jeunes musiciens issus de l’école Didier Lockwood
-Concerts:
les samedi 6 juin 2026 à 20h00
Salle des Maréchaux à la mairie d’Avallon
Le dimanche 7 juin 2026 à 17h00 à l’église St Maurice de Corsaint (21460)
Tarifs Entrée 10€
Gratuit pour les de 18 ans .
Salle des Maréchaux Avallon Mairie d’Avallon/ 37 grande rue Aristide Briand Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lespetitschemins21@gmail.com
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English : Summertime
L’événement Summertime Avallon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT des Terres d’Auxois
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