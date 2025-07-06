Summertime Jazz Symphonique Thionville

Summertime Jazz Symphonique

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 20:00:00

2026-06-19

En avant-première du Thionville Jazz Festival, un évènement exceptionnel qui réunit un quartet de jazzmen et un grand orchestre symphonique. En compagnie de Damien Prud’homme Saxophones, Sylvain Courtney Guitare, Gautier Laurent Contrebasse et Jean-Marc Robin Batterie ; c’est un swing orchestral qui va remuer les murs du théâtre. Quand le Jazz est là… c’est la Java !

C’est le temps des réjouissances celui de l’été et de la fête… de la musique évidemment.

Distribution Damien Prud’homme Quartet, Damien Prud’homme, saxophones, Sylvain Courtney, guitare, Gautier Laurent, contrebasse, Jean-Marc Robin, batterie, Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle

Sous la direction de Salvatore Perri

En ouverture du Thionville Jazz FestivalTout public

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

English :

A preview of the Thionville Jazz Festival, an exceptional event bringing together a quartet of jazzmen and a large symphony orchestra. In the company of Damien Prud?homme ? Saxophones, Sylvain Courtney ? Guitar, Gautier Laurent ? Double bass and Jean-Marc Robin ? Drums, an orchestral swing will stir the walls of the theater. When Jazz is there? it’s Java!

It’s a time for celebration: summer and the Fête? of music, of course.

Cast: Damien Prud?homme Quartet, Damien Prud?homme, saxophones, Sylvain Courtney, guitar, Gautier Laurent, double bass, Jean-Marc Robin, drums, Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle

Conducted by Salvatore Perri

To open the Thionville Jazz Festival

German :

Als Vorpremiere des Thionville Jazz Festivals, einer außergewöhnlichen Veranstaltung, die ein Jazzquartett und ein großes Symphonieorchester zusammenbringt. In Begleitung von Damien Prud?homme ? Saxophone, Sylvain Courtney ? Gitarre, Gautier Laurent ? Kontrabass und Jean-Marc Robin ? Schlagzeug; es ist ein orchestraler Swing, der die Wände des Theaters zum Wackeln bringen wird. Wenn der Jazz da ist, ist es Java!

Es ist die Zeit der Freude: der Sommer und die Fête? der Musik natürlich.

Besetzung: Damien Prud?homme Quartet, Damien Prud?homme, Saxophone, Sylvain Courtney, Gitarre, Gautier Laurent, Kontrabass, Jean-Marc Robin, Schlagzeug, Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle

Unter der Leitung von Salvatore Perri

Zur Eröffnung des Thionville Jazz Festivals

Italiano :

Un’anteprima del Thionville Jazz Festival, un evento eccezionale che riunisce un quartetto di jazzisti e una grande orchestra sinfonica. In compagnia di Damien Prud’homme ? Sassofoni, Sylvain Courtney ? Chitarra, Gautier Laurent ? Contrabbasso e Jean-Marc Robin ? Batteria, questo swing orchestrale farà tremare le pareti del teatro. Quando il jazz è qui, è Java!

È un momento di festa: l’estate e il festival della musica, naturalmente.

Cast: Damien Prud?homme Quartet, Damien Prud?homme, sassofoni, Sylvain Courtney, chitarra, Gautier Laurent, contrabbasso, Jean-Marc Robin, batteria, Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle

Diretto da Salvatore Perri

Apertura del Festival Jazz di Thionville

Espanol :

Un anticipo del Festival de Jazz de Thionville, un acontecimiento excepcional que reúne a un cuarteto de jazzistas y a una gran orquesta sinfónica. En compañía de Damien Prud?homme ? Saxos, Sylvain Courtney ? Guitarra, Gautier Laurent ? Contrabajo y Jean-Marc Robin ? Batería, este swing orquestal hará temblar las paredes del teatro. Cuando llega el Jazz… ¡es Java!

Es tiempo de celebración: el verano y el festival de música… por supuesto.

Elenco: Damien Prud?homme Quartet, Damien Prud?homme, saxos, Sylvain Courtney, guitarra, Gautier Laurent, contrabajo, Jean-Marc Robin, batería, Orquesta Sinfónica de Thionville-Moselle

Dirección: Salvatore Perri

Inauguración del Festival de Jazz de Thionville

