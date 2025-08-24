Sundance 6ème édition Le Bordage Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine
Le Bordage Saint-Macaire-en-Mauges Etang du Bordage Sèvremoine Maine-et-Loire
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23 21:00:00
2026-08-23
Un après midi électro avec DJ set house à l’étang du Bordage par l’association L’Obstinée.
Inspirés des Domingo à Angers ou des Gouters Électro de Nantes, les événements Sundance se déroulent les dimanches après-midi en été.
Cet événement est la septième édition propose par l’association L’Obstinée.
programmation 2026 à venir…
DJ sets House- Boissons et nourriture à la vente.
Village créateurs et jeux pour adultes et enfants.
Prix d’entrée libre. .
Le Bordage Saint-Macaire-en-Mauges Etang du Bordage Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@lobstinee.fr
English :
An electro afternoon with a house DJ set at the Etang du Bordage, organized by the L’Obstinée association.
German :
Ein Elektro-Nachmittag mit DJ-Set House am Étang du Bordage von der Vereinigung L’Obstinée.
Italiano :
Un pomeriggio electro con un DJ set house all’Etang du Bordage, organizzato dall’associazione L’Obstinée.
Espanol :
Tarde electro con DJ set de house en el Etang du Bordage, organizada por la asociación L’Obstinée.
L’événement Sundance 6ème édition Sèvremoine a été mis à jour le 2025-10-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges