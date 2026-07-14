Sunday Tribute – Red Hot Chili Peppers SUPERSONIC Paris
dimanche 20 décembre 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire
Funk, punk, rock alternatif : les Red Hot Chili Peppers ont toujours refusé de choisir
Porté par l’énergie folle d’Anthony Kiedis et la basse bondissante de Flea, le groupe californien a enchaîné les tubes depuis les années 80, mêlant groove et mélancolie dans une même sueur solaire. Une fusion unique qui traverse les époques sans perdre de sa force
Ce Sunday Tribute au Supersonic fera vibrer toute l’énergie solaire et le groove déchaîné des Red Hot Chili Peppers, entre funk brut et rock incandescent
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Dimanche 20 Décembre 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h
Les dimanches du Supersonic.
Le dimanche 20 décembre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-20T20:00:00+01:00
fin : 2026-12-21T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-20T19:00:00+02:00_2026-12-20T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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