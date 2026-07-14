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Sunday Tribute – Tame Impala SUPERSONIC Paris

dimanche 13 décembre 2026 · SUPERSONIC · Paris

Sunday Tribute – Tame Impala SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
lundi 14 décembre 2026
Lieu
SUPERSONIC
Adresse
9 Rue Biscornet
Ville
75012 Paris
Département
Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Projet solo devenu phénomène mondial, Tame Impala a redéfini le psyché. Entre nappes de synthés planantes, lignes de basse hypnotiques et production millimétrée, Kevin Parker compose une pop psychédélique intime, groovy et cosmique. Un voyage sonore qui floute les frontières entre rock, électro et soul

Pour ce Sunday Tribute au Supersonic, laissez-vous embarquer dans l’univers enveloppant de Tame Impala

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Dimanche 13 Décembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

Les dimanches du Supersonic.
Le dimanche 13 décembre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-13T20:00:00+01:00
fin : 2026-12-14T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-13T19:00:00+02:00_2026-12-13T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet  75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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