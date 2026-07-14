Sunday Tribute – The Cure SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

The Cure, c’est plus qu’un groupe : c’est un univers à part entière.Des morceaux sombres et hypnotiques, des éclats pop inattendus, une voix fragile qui flotte au-dessus des guitares brumeuses. Robert Smith a réussi à capturer les contradictions d’une génération : mélancolie et rage, romantisme et désespoir, douceur et bruit

Rendez-vous pour ce Sunday Tribute au Supersonic, et laissez-vous emporter dans l’intensité trouble et envoûtante de The Cure

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Dimanche 22 Novembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

Les dimanches du Supersonic.

Le dimanche 22 novembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-22T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-23T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-22T19:00:00+02:00_2026-11-22T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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