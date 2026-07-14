Sunday Tribute – The Cure SUPERSONIC Paris
dimanche 22 novembre 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire
The Cure, c’est plus qu’un groupe : c’est un univers à part entière.Des morceaux sombres et hypnotiques, des éclats pop inattendus, une voix fragile qui flotte au-dessus des guitares brumeuses. Robert Smith a réussi à capturer les contradictions d’une génération : mélancolie et rage, romantisme et désespoir, douceur et bruit
Rendez-vous pour ce Sunday Tribute au Supersonic, et laissez-vous emporter dans l’intensité trouble et envoûtante de The Cure
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Dimanche 22 Novembre 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h
Les dimanches du Supersonic.
Le dimanche 22 novembre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-22T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-23T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-22T19:00:00+02:00_2026-11-22T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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