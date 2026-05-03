Sunset by Mylouz Route de Pélissanne Saint-Cannat

Saint-Cannat

Sunset by Mylouz

Samedi 20 juin 2026 de 19h à 23h. Route de Pélissanne CD 17 Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Une soirée au coucher du soleil, entre les vignes et les lumières dorées du Domaine Villa Minna — une invitation à vivre un moment de chaleur, de partage et de beauté en Provence.

Mylouz Event, collectif de créatrices de bonheur, investit le cadre exceptionnel du Domaine Villa Minna pour y orchestrer une soirée coucher de soleil unique en son genre. Dans l’esprit des grandes tablées provençales et des soirées estivales qui marquent les esprits, cet événement réunit convivialité, gastronomie de rue et ambiance musicale au cœur d’un domaine viticole.



De 19h à 23h, les participants sont accueillis dans un écrin naturel illuminé de guirlandes lumineuses, face aux vignes rougissantes du soleil couchant. L’atmosphère mêle douceur de vivre méditerranéenne, bonnes tables et bons moments — le tout accessible aux familles avec enfants.



Au programme

● Food Truck

Restauration sur place assurée par des food trucks sélectionnés pour l’occasion.

● Drinks

Bar et boissons — vins, cocktails et softs pour accompagner le coucher de soleil.

● Good Vibes

Ambiance musicale soignée dans un cadre naturel exceptionnel, au cœur des vignes.

● Kids Friendly.



Soirée ouverte à toute la famille — les enfants sont les bienvenus.

Cet événement s’inscrit dans la dynamique culturelle et festive du territoire aixois, valorisant les domaines viticoles de la région dans un format estival grand public. .

Route de Pélissanne CD 17 Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An evening at sunset, between the vines and the golden lights of Domaine Villa Minna? an invitation to experience a moment of warmth, sharing and beauty in Provence.

L’événement Sunset by Mylouz Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence