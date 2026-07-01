SUPER 8 – Cie des Gobe-sons, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

SUPER 8 – Cie des Gobe-sons Jeudi 1 avril 2027, 19h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs : 6/5€ – A partir de 6 ans – Apéritif offert à l’issue – Assis – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-01T19:00:00+02:00 – 2027-04-01T20:30:00+02:00

Fin : 2027-04-01T19:00:00+02:00 – 2027-04-01T20:30:00+02:00

Super 8 n’est pas un ciné-concert comme les autres. En effet, sur scène, il associe un musicien, au piano et petits instruments, et un bruiteur de cinéma, fort de plusieurs années d’expérience dans le milieu, équipé de tout un tas de bric-à-brac, d’objets et matériaux divers et variés, qui permet de découvrir ce métier méconnu.

Tous deux donnent vie aux personnages et objets d’une succession de court-métrages, de plus en plus complets et évolués, qui se termine sur un classique du genre signé Buster Keaton, « One week ».

Situations cocasses, bagarres de saloon, romance, quiproquos…, voilà de quoi passer un bon moment, dans une ambiance jazzy et funny !

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Apéro-spectacle // Ciné-concert et bruitage

DR