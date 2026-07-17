Super 8, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

Super 8 Samedi 31 octobre, 20h30 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T20:30:00+01:00 – 2026-10-31T22:22:00+01:00

Fin : 2026-10-31T20:30:00+01:00 – 2026-10-31T22:22:00+01:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=1LFG5 »}]

Stranger night ! – Été 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors qu’ils tournent un film en super 8, un groupe d’adolescents est témoin d’une spectaculaire catastrophe ferroviaire. Ils ne tardent pas…