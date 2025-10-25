REPORTÉ Super comice agricole Pontarlier

REPORTÉ Super comice agricole

Centre-ville Halle Emile Pasteur et Grand Cours Pontarlier Doubs

REPORTÉ Organisé par la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Doubs-Territoire de Belfort et la Fédération des Comices du Doubs, en partenariat avec la Ville de Pontarlier.

Le Super Comice sera de retour au cœur de la Ville de Pontarlier ! Événement exceptionnel, le Super Comice réunit plus de 600 animaux au cœur de la ville. Le spectacle insolite et coloré de l’alignement des Montbéliardes, reines des pâturages, vaut vraiment le détour. Le Super Comice constitue tous les 5 ans un concours final, après les nombreuses campagnes cantonales organisées pendant la période estivale. Présentation des animaux, village exposants, nombreuses animations, expositions, restauration sur site, bal populaire… .

Centre-ville Halle Emile Pasteur et Grand Cours Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 38

