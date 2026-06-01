Super loto du CSAR Raon-l’Étape
Super loto du CSAR Raon-l’Étape samedi 6 juin 2026.
Raon-l’Étape
Super loto du CSAR
Place Martyrs de la Résistance Raon-l’Étape Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 23:59:00
Date(s) :
2026-06-06
5 000 € de bons d’achats sont à gagner (dernière partie 1 000 €).
Sur place boissons, frites, hot dogs, pâtés lorrains.Tout public
.
Place Martyrs de la Résistance Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 7 66 08 15 49
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English :
5,000 ? in vouchers are up for grabs (final game: 1,000 ?).
On-site: drinks, French fries, hot dogs, pâtés lorrains.
L’événement Super loto du CSAR Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-06-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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