Raon-l’Étape

Super loto du CSAR

Place Martyrs de la Résistance Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 23:59:00

Date(s) :

2026-06-06

5 000 € de bons d’achats sont à gagner (dernière partie 1 000 €).

Sur place boissons, frites, hot dogs, pâtés lorrains.Tout public

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Place Martyrs de la Résistance Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 7 66 08 15 49

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English :

5,000 ? in vouchers are up for grabs (final game: 1,000 ?).

On-site: drinks, French fries, hot dogs, pâtés lorrains.

L’événement Super loto du CSAR Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-06-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES