Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Super loto du CSAR Raon-l’Étape

Super loto du CSAR Raon-l’Étape samedi 6 juin 2026.

Adresse : Place Martyrs de la Résistance

Ville : 88110 Raon-l'Étape

Département : Vosges

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Raon-l’Étape

Super loto du CSAR

Place Martyrs de la Résistance Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 23:59:00

Date(s) :
2026-06-06

5 000 € de bons d’achats sont à gagner (dernière partie 1 000 €).
Sur place boissons, frites, hot dogs, pâtés lorrains.Tout public
  .

Place Martyrs de la Résistance Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 7 66 08 15 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5,000 ? in vouchers are up for grabs (final game: 1,000 ?).
On-site: drinks, French fries, hot dogs, pâtés lorrains.

L’événement Super loto du CSAR Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-06-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES

À voir aussi à Raon-l'Étape (Vosges)