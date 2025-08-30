AGENDA · Gourin
Super loto Tronjoly Gourin
dimanche 20 septembre 2026 · Tronjoly · Gourin
Informations pratiques
Gourin
Super loto
Tronjoly Salle des fêtes Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Organisé par le club du tennis de table et animé par Franck. Buvette et petite restauration. .
Tronjoly Salle des fêtes Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 84 56 43 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Super loto Gourin a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
À voir aussi à Gourin (Morbihan)
- Cinéma d’ailleurs #4 Islande Cinéma Gourin 22 août 2026
- Forum des associations sportives Rue Raymond Bosser Gourin 29 août 2026
- Le GouRunTrail Gourin 30 août 2026
- Les Sonneurs de Gourin 70e édition Gourin 3 septembre 2026
- Super loto Tronjoly Gourin 12 septembre 2026