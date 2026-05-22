Vernon

Super Mario Kart Championships

Gymnase de Gamilly Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-27

Avis à tous les fans de rétrogaming et de carapaces rouges ! Cet été, Vernon devient la capitale mondiale de la glisse sur pixel. L’association GANAM, la FFSMK et l’IASMK vous présentent les Super Mario Kart Championships. Venez affronter les meilleurs joueurs ou simplement admirer le spectacle dans une ambiance 16-bits survoltée !

Les modes de jeu en compétition

Les pilotes s’affronteront sur le jeu légendaire à travers plusieurs disciplines phares

– Time Trial (Contre-la-montre)

– Battle Mode (La fameuse bataille de ballons)

– Grand Prix 150 CC

– Match Race (Duels au sommet)

Informations pratiques & Inscriptions

– Pour les spectateurs L’entrée est entièrement gratuite. Venez encourager les participants et plonger dans l’univers rétro de l’un des jeux les plus célèbres de l’histoire !

– Pour les compétiteurs * Inscriptions obligatoires sur le site officiel FFSMK.org. Attention places limitées !

Tarif joueur 38 € jour (comprend 2 repas par jour). .

Gymnase de Gamilly Vernon 27200 Eure Normandie contact@ffsmk.org

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English : Super Mario Kart Championships

L’événement Super Mario Kart Championships Vernon a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération