Super-Soirée Médiathèque de Vernon Vernon
Super-Soirée Médiathèque de Vernon Vernon samedi 4 juillet 2026.
Vernon
Super-Soirée
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Une super soirée pour fêter les livres !
À l’occasion de Partir en livre, grand festival du livre pour la jeunesse , dont la thématique est Nos petits et grands héros , venez en famille avec votre pique-nique partager un moment convivial.
Au programme, lecture d’albums et projection du film Krypto et les super-animaux . Alors petits et grands, rejoignez-nous pour passer un agréable moment.
Tout public.
Conditions En famille !
Gratuit sur inscription En salle Maubert .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Super-Soirée
L’événement Super-Soirée Vernon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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