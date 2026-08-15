SUPER SUPER ! STUDIO 55 Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

SUPER SUPER !

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-17 22:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Après Aéro malgré lui , Une glacière pour 4 et la série des Toulousains . Les auteurs Fred Menuet et Matthieu Burnel signent ici une comédie drôle et rafraichissante pour toute la famille !

Regroupez dans un gîte en Ariège Taka, un inventeur d’un carburant révolutionnaire (Laurent berthier), une femme d’affaires pleine d’ambition (Julie Safon) et un ancien VRP spécialisé dans le Gaillac (Pat Borg). Ajoutez de la folie, des séquences surréalistes et des répliques qui font mouche. Mélangez bien. Et ça donne une pièce où les situations cocasses s’enchainent à une vitesse folle…Grands moments de fous rires en perspective ! 26 .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

After Aéro malgré lui , Une glacière pour 4 and the Toulousains series. Authors Fred Menuet and Matthieu Burnel have created a refreshingly funny comedy for the whole family!

L’événement SUPER SUPER ! Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE