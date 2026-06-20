SUPER8 Super Kids Draisienne La Plagne Tarentaise
samedi 11 juillet 2026 · La Plagne Tarentaise
Informations pratiques
La Plagne Tarentaise
SUPER8 Super Kids Draisienne
Plagne Centre La Plagne Tarentaise Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
SUPER8 La Super Kids draisienne !
La Super Kids Draisienne est une animation destinée enfants de 2 à 4 ans sous forme de course ludique.
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Plagne Centre La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01
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English : SUPER8 Super Kids Draisienne (balance bike race)
SUPER8: The Super Kids balance bike!
The Super Kids balance bike is an activity for children aged 2 to 4, taking the form of a fun race.
L’événement SUPER8 Super Kids Draisienne La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de la Grande Plagne
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