UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Plagne Tarentaise

SUPER8 Super Kids Draisienne La Plagne Tarentaise

samedi 11 juillet 2026 · La Plagne Tarentaise

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Adresse
Plagne Centre
Ville
73210 La Plagne Tarentaise
Département
Savoie
Tarif

La Plagne Tarentaise

SUPER8 Super Kids Draisienne

Plagne Centre La Plagne Tarentaise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-11

SUPER8 La Super Kids draisienne !
La Super Kids Draisienne est une animation destinée enfants de 2 à 4 ans sous forme de course ludique.
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Plagne Centre La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01 

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English : SUPER8 Super Kids Draisienne (balance bike race)

SUPER8: The Super Kids balance bike!
The Super Kids balance bike is an activity for children aged 2 to 4, taking the form of a fun race.

L’événement SUPER8 Super Kids Draisienne La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de la Grande Plagne

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