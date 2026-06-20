SUPER8 Super Kids Enduro La Plagne Tarentaise
samedi 11 juillet 2026 · La Plagne Tarentaise
Informations pratiques
La Plagne Tarentaise
SUPER8 Super Kids Enduro
Plagne Centre La Plagne Tarentaise Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-11
La Super Kids Enduro pour les 9 14 ans
Cette épreuve chronométrée et classée Enduro VTT est composée de plusieurs spéciales à profil descendant.
La Super Kids Enduro est labellisée Challenge Enduro Kid AURA par la FFC.
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Plagne Centre La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01
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English : SUPER8 Super Kids Enduro
The Super Kids Enduro for 9–14-year-olds
This timed and ranked mountain bike enduro event consists of several downhill special stages, following blue runs in La Plagne Bike Park.
L’événement SUPER8 Super Kids Enduro La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de la Grande Plagne
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