Informations pratiques

La Plagne Tarentaise

SUPER8 Super Kids Enduro

Plagne Centre La Plagne Tarentaise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

La Super Kids Enduro pour les 9 14 ans

Cette épreuve chronométrée et classée Enduro VTT est composée de plusieurs spéciales à profil descendant.

La Super Kids Enduro est labellisée Challenge Enduro Kid AURA par la FFC.

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Plagne Centre La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01

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English : SUPER8 Super Kids Enduro

The Super Kids Enduro for 9–14-year-olds

This timed and ranked mountain bike enduro event consists of several downhill special stages, following blue runs in La Plagne Bike Park.

L’événement SUPER8 Super Kids Enduro La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de la Grande Plagne