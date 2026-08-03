Informations pratiques

Toulouse

SUPERNOVA

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-12

Pour célébrer comme il se doit son 11e anniversaire, le festival de la jeune création théâtrale vous a concocté une édition audacieuse et flamboyante !

Pendant trois semaines, les compagnies émergentes vont prendre d’assaut les scènes de la ville, pour vous interroger, vous émouvoir, vous faire découvrir des formes nouvelles et engagées. Une plongée dans l’effervescence de la création contemporaine, mais aussi des projets en cours à découvrir, des lectures à voir et à entendre, des rencontres-débats et des soirées de fête.

Lieux principaux Théâtre Sorano + plusieurs théâtres et espaces partenaires dans Toulouse (Théâtre Garonne, Théâtre Jules-Julien, Centre Culturel Bonnefoy, etc.)

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur le site du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

To celebrate its 11th anniversary in style, the festival of emerging theater talent has put together a bold and dazzling edition!

L’événement SUPERNOVA Toulouse a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE