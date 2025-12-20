Superpocket Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Informations pratiques

Trédrez-Locquémeau

Superpocket

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Superpocket est un trio.

Pérégrinations sonores poétiques parfois naïves, faussement simplistes.

Un petit ensemble de musique de chambre qui aime à se métamorphoser en groupe de rock qui flirte avec la transe ou la noise.

Un laboratoire de poche où on construit et déconstruit avec de multiples influences, pour confectionner des chansons sans texte, des pièces à tiroirs pop, des collages où le jazz s’invite sans jamais s’imposer.

Arnaud Edel — Guitare, Aristide d’Agostino — Trompette, Jean-Emmanuel Doucet — Batterie .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Superpocket Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose