Superpoze Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême scène Nationale Angoulême
jeudi 12 novembre 2026 · Théâtre d'Angoulême scène Nationale · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Superpoze Théâtre d’Angoulême Scène Nationale
Théâtre d’Angoulême scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:30:00
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
Avec Siècle, Superpoze signe une œuvre immersive où se confrontent instruments et machines, textures synthétiques, cordes et voix spectrales. En coréalisation avec La Nef Dans le cadre de BISOU
.
Théâtre d’Angoulême scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
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English :
With *Si%E8cle*, Superpoze presents an immersive work in which instruments and machines, synthetic textures, strings, and spectral vocals come together. In collaboration with La Nef as part of BISOU
L’événement Superpoze Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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