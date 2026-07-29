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Superpoze Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême scène Nationale Angoulême

jeudi 12 novembre 2026 · Théâtre d'Angoulême scène Nationale · Angoulême

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre d'Angoulême scène Nationale
Adresse
Avenue des Maréchaux
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif
15 15 15 Tarif réduit

Angoulême

Superpoze Théâtre d’Angoulême Scène Nationale

Théâtre d’Angoulême scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:30:00
fin : 2026-11-12

Date(s) :
2026-11-12

Avec Siècle, Superpoze signe une œuvre immersive où se confrontent instruments et machines, textures synthétiques, cordes et voix spectrales. En coréalisation avec La Nef Dans le cadre de BISOU
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Théâtre d’Angoulême scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61  infos@theatre-angouleme.org

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English :

With *Si%E8cle*, Superpoze presents an immersive work in which instruments and machines, synthetic textures, strings, and spectral vocals come together. In collaboration with La Nef as part of BISOU

L’événement Superpoze Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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