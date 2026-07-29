Superpoze Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême scène Nationale Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Superpoze Théâtre d’Angoulême Scène Nationale

Théâtre d’Angoulême scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:30:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Avec Siècle, Superpoze signe une œuvre immersive où se confrontent instruments et machines, textures synthétiques, cordes et voix spectrales. En coréalisation avec La Nef Dans le cadre de BISOU

.

Théâtre d’Angoulême scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With *Si%E8cle*, Superpoze presents an immersive work in which instruments and machines, synthetic textures, strings, and spectral vocals come together. In collaboration with La Nef as part of BISOU

L’événement Superpoze Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême