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Sur écoute – Adapte-moi si tu peux Maison de la Conversation Paris

Sur écoute – Adapte-moi si tu peux Maison de la Conversation Paris

Sur écoute – Adapte-moi si tu peux Maison de la Conversation Paris jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Maison de la Conversation

Adresse : 10 Rue Maurice Grimaud

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Podcast Live : Adapte-moi si tu peux

Du livre à l’écran : l’art de se réinventer !

Rejoignez-nous pour un enregistrement public du podcast où littérature et cinéma s’affrontent. Pour cet épisode, nous passons à Lovely Bones : comment cette œuvre poignante a-t-elle survécu au passage des pages aux images ?

Au programme :

  • Débat : Fidélité au texte ou liberté visuelle ?
  • Micro ouvert : Que vous soyez #TeamLivre ou #TeamCiné, venez partager votre avis et enrichir la discussion !

L’objectif : Comprendre comment une histoire se transforme pour mieux nous toucher.

Date
Jeudi 21 mai 2026

Horaires
19h-21h

Tarif
Gratuit

Animation

Adapte-moi si tu peux

Comment venir ?

maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

  • Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
  • Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
  • Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org

On se retrouve pour un enregistrement du podcast ‘Adapte-Moi Si Tu Peux’. Au programme : un duel entre le livre et le film Lovely Bones.
Le jeudi 21 mai 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-22T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T21:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/sur-ecoute-adapte-moi-si-tu-peux-tickets-1988317496155?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org


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