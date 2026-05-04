Sur la piste de Petit Caillou Menhirs de Monteneuf Monteneuf
Sur la piste de Petit Caillou Menhirs de Monteneuf Monteneuf vendredi 17 juillet 2026.
Monteneuf
Sur la piste de Petit Caillou
Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Partez sur la piste de Petit Caillou et aidez-le à retrouver son chemin!
Déambulation pour tout petits rythmée par une histoire.
Du vendredi 17 juillet au vendredi 28 août 2026
Les vendredis à 11h
3 à 6 ans | 10 enfants max. | 1h
5€ pour les enfants de 3/6 ans et +
Gratuit pour les adultes accompagnants.
Rendez-vous à l’accueil des Menhirs .
Menhirs de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Sur la piste de Petit Caillou Monteneuf a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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