Sur la piste des fleurs et des plantes, Musée Saint-Remi, Reims

Sur la piste des fleurs et des plantes Dimanche 7 juin, 14h00 Musée Saint-Remi Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Avec Cernunnos, dieu gaulois et protecteur de la nature, parcours l’histoire à la recherche des motifs végétaux et floraux dans les collections du musée.

Public familial à partir de 8 ans. Durée : 40 min.

Téléchargez l’application Baludik sur votre téléphone mobile et rendez-vous dans le jardin du cloître pour commencer le parcours.

Musée Saint-Remi 53 Rue Simon, 51100 Reims, France Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est +33326353661 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-saint-remi Réalisé au début du XVIIIe siècle par l’architecte rémois Jean Bonhomme à l’emplacement du cloître roman du XIIe siècle, il entoure une fontaine centrale réalisée par Guillaume Coustou au XVIIIe siècle. Le jardin, classé “monument historique”, a été restitué d’après des dessins de la fin du XVIIIe siècle. Bus : lignes U5 ET U6 – arrêt Saint-Remi.

Avec Cernunnos, dieu gaulois et protecteur de la nature, parcours l’histoire à la recherche des motifs végétaux et floraux dans les collections du musée.

©MuséesdeReims