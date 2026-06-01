Sur la piste des premiers peuplements du Bugey, Salle Le PreyBoisé à Saint-Bois, Arboys-en-Bugey

Sur la piste des premiers peuplements du Bugey 13 et 14 juin Salle Le PreyBoisé à Saint-Bois Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Sur la piste des premiers peuplements du Bugey

Journées Européennes de l’Archéologie

Samedi 13 juin:

10h00 – ouverture de l’exposition

14h00 – conférence par G.Béreyziat « L’abri de Thoys II à Saint-Arboys-en-Bugey, bilan de deux années de recherche »

15h30 – Verre de l’amitié

Dimanche 14 juin :

10h00-17h00 : exposition

11h00 : Visite du site de Thoys II (départ salle Le PreyBoisé)

14h00-16h00 : spécial familles « Ateliers préhistoriques » (parure, art animalier…)

Salle Le PreyBoisé à Saint-Bois Saint-Bois 01300 Arboys-en-Bugey Arboys-en-Bugey 01300 Saint-Bois Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://association-apsr.weebly.com/ »}]

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