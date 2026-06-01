Sur la piste des premiers peuplements du Bugey, Salle Le PreyBoisé à Saint-Bois, Arboys-en-Bugey
Sur la piste des premiers peuplements du Bugey, Salle Le PreyBoisé à Saint-Bois, Arboys-en-Bugey samedi 13 juin 2026.
Sur la piste des premiers peuplements du Bugey 13 et 14 juin Salle Le PreyBoisé à Saint-Bois Ain
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Sur la piste des premiers peuplements du Bugey
Journées Européennes de l’Archéologie
Samedi 13 juin:
- 10h00 – ouverture de l’exposition
- 14h00 – conférence par G.Béreyziat « L’abri de Thoys II à Saint-Arboys-en-Bugey, bilan de deux années de recherche »
- 15h30 – Verre de l’amitié
Dimanche 14 juin :
- 10h00-17h00 : exposition
- 11h00 : Visite du site de Thoys II (départ salle Le PreyBoisé)
- 14h00-16h00 : spécial familles « Ateliers préhistoriques » (parure, art animalier…)
Salle Le PreyBoisé à Saint-Bois Saint-Bois 01300 Arboys-en-Bugey Arboys-en-Bugey 01300 Saint-Bois Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://association-apsr.weebly.com/ »}]
Journées Européennes de l’Archéologie JEA Journées Européennes de l’Archéologie
APSR
À voir aussi à Arboys en Bugey (Ain)
- Exposition sur la Préhistoire dans l’Ain et le Jura méridional Journées européennes de l’archéologie Salle PreyBoisé Arboys en Bugey 13 juin 2026
- Conférence L’abri de Thoys II à Arboys-en-Bugey bilan de deux années de recherches Journées Européennes de l’Archéologie Salle PreyBoisé Arboys en Bugey 13 juin 2026
- Visite du site de Thoys II (Arboys-en-Bugey) Journées Européennes de l’Archéologie Salle PreyBoisé Arboys en Bugey 14 juin 2026
- Ateliers préhistoire en famille Journées Européennes de l’Archéologie Salle PreyBoisée Arboys en Bugey 14 juin 2026