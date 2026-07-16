Sur la route d’Omaha, CinéPilat, Pélussin

Informations pratiques

Sur la route d’Omaha Vendredi 28 août, 19h00 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T20:23:00+02:00

Fin : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T20:23:00+02:00

En version sous-titrée pour les sourds et malentendants (stsme).

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=SOM7E »}]

Version stsme – Après une tragédie familiale, Ella et Charlie, deux frères et sœurs, sont réveillés par leur père et emmenés dans un voyage à travers le pays, à la découverte d’un monde nouveau. Au…