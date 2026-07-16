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Sur la route d’Omaha, CinéPilat, Pélussin

vendredi 28 août 2026 · CinéPilat · Pélussin

Sur la route d’Omaha, CinéPilat, Pélussin

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
CinéPilat
Adresse
9, Rue des Trois Sapins, Pélussin
Ville
42410 Pélussin
Département
Loire

Sur la route d’Omaha Vendredi 28 août, 19h00 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T20:23:00+02:00
Fin : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T20:23:00+02:00

En version sous-titrée pour les sourds et malentendants (stsme).

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=SOM7E »}]
Version stsme – Après une tragédie familiale, Ella et Charlie, deux frères et sœurs, sont réveillés par leur père et emmenés dans un voyage à travers le pays, à la découverte d’un monde nouveau. Au…

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