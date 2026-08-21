Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Draguignan, Draguignan

Informations pratiques

Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle Dimanche 11 octobre, 08h00 Draguignan Var

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T08:00:00+02:00 – 2026-10-11T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T08:00:00+02:00 – 2026-10-11T13:00:00+02:00

Randonnée Saint-Jacques de Compostelle reliant Lorgues au Thoronet.

4 départs de Lorgues

– 8h

– 8h15

– 8h30

– 8h45

Fin de la randonnée au Thoronet

Marchez sur les traces millénaires des pèlerins de Saint-Jacques : une parenthèse hors du temps entre nature vibrante, patrimoine secret et instants suspendus. Chaque pas révèle une surprise, chaque halte une émotion… Une aventure sensorielle et conviviale à ne pas manquer.

Prévoir de bonnes chaussures de marche, eau et pique-nique tiré du sac

Durée : 4h de marche

Dimanche 11 octobre à partir de 8h

Draguignan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/sur-le-chemin-de-saint-jacques-de-compostelle.html?&cid=1&action=result&resa_action=result »}]

Marchez sur les traces millénaires des pèlerins de Saint-Jacques