Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Draguignan, Draguignan
dimanche 11 octobre 2026 · Draguignan
Informations pratiques
Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle Dimanche 11 octobre, 08h00 Draguignan Var
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T08:00:00+02:00 – 2026-10-11T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T08:00:00+02:00 – 2026-10-11T13:00:00+02:00
Randonnée Saint-Jacques de Compostelle reliant Lorgues au Thoronet.
4 départs de Lorgues
– 8h
– 8h15
– 8h30
– 8h45
Fin de la randonnée au Thoronet
Marchez sur les traces millénaires des pèlerins de Saint-Jacques : une parenthèse hors du temps entre nature vibrante, patrimoine secret et instants suspendus. Chaque pas révèle une surprise, chaque halte une émotion… Une aventure sensorielle et conviviale à ne pas manquer.
Prévoir de bonnes chaussures de marche, eau et pique-nique tiré du sac
Durée : 4h de marche
Dimanche 11 octobre à partir de 8h
Draguignan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/sur-le-chemin-de-saint-jacques-de-compostelle.html?&cid=1&action=result&resa_action=result »}]
Marchez sur les traces millénaires des pèlerins de Saint-Jacques
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