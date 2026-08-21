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AGENDA · Draguignan

Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Draguignan, Draguignan

dimanche 11 octobre 2026 · Draguignan

Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Draguignan, Draguignan

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Draguignan
Adresse
Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Gratuit sur réservation

Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle Dimanche 11 octobre, 08h00 Draguignan Var

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T08:00:00+02:00 – 2026-10-11T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T08:00:00+02:00 – 2026-10-11T13:00:00+02:00

Randonnée Saint-Jacques de Compostelle reliant Lorgues au Thoronet.

4 départs de Lorgues
– 8h
– 8h15
– 8h30
– 8h45

Fin de la randonnée au Thoronet

Marchez sur les traces millénaires des pèlerins de Saint-Jacques : une parenthèse hors du temps entre nature vibrante, patrimoine secret et instants suspendus. Chaque pas révèle une surprise, chaque halte une émotion… Une aventure sensorielle et conviviale à ne pas manquer.

Prévoir de bonnes chaussures de marche, eau et pique-nique tiré du sac
Durée : 4h de marche
Dimanche 11 octobre à partir de 8h

Draguignan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/sur-le-chemin-de-saint-jacques-de-compostelle.html?&cid=1&action=result&resa_action=result »}]
Marchez sur les traces millénaires des pèlerins de Saint-Jacques

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